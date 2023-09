Federcepicostruzioni ci ha ricordato in questi giorni qual è la situazione dell', che resta estremamente preoccupante, nonostante la mole di risorse stanziate con il PNRR (12,4 ...'In questi anni - spiega il Sindaco Antonello Denuzzo - abbiamo ottenuto finanziamenti ingenti che ci stanno consentendo di migliorare la qualità della nostra. Dai grandi cantieri ...Ogni ente pubblico ha una parte attiva nel mondo della scuola, la Provincia è detentrice della delega sull'e in questo campo abbiamo fatto e stiamo ancora facendo tutto il ...

Edilizia scolastica, 61 crolli nell’ultimo anno. 24 nelle scuole del Sud. La denuncia di Cittadinanzattiva Orizzonte Scuola

Il 13 settembre suonerà la prima campanella anche in Sicilia. Tuttavia alla vigilia di questo nuovo anno scolastico i sindacati della scuola elencano i problemi che si dovranno affrontare.Una scuola che continua ad essere poco sicura. Federcepicostruzioni ci ha ricordato in questi giorni qual è la situazione dell’edilizia scolastica, che resta estremamente preoccupante, nonostante la ...