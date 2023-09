Edelman prevede un prezzo Bitcoin di 150 000 dollari dopo l’halving Che impatto avrà tutto questo su Chancer?

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 11 settembre 2023)afferma chepotrebbe salire a 150.000l’evento di halving del 2024. Unforte potrebbe aumentare il sentiment per altre criptovalute come. Gli analisti prevedono un aumento dei prezzi fino al 1.000% perun prolungato mercato ribassista delle criptovalute, sichepunterà nuovamente alle stelle. Si contempla che l’imminente dimezzamento (halving), che avverrà nell’aprile 2024, farà aumentare i prezzi.Financial Services, che gestisce asset per oltre 291 miliardi diuna cifra fissa per BTC. L’evento di halving potrebbe essere decisivo anche ...