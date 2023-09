Ecuador vs Uruguay – probabili formazioni

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il secondo turno delle qualificazioni alla Coppa del Mondo CONMEBOL vedrà l’affrontare l’all’Estadio Rodrigo Paz Delgado martedì 12 settembre sera. Dopo la deludente partita d’esordio, i padroni di casa cercheranno di registrare qui i loro primi punti nelle qualificazioni, mentre gli ospiti cercheranno di ottenere una serie di vittorie in due partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 23 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’arriva a questa partita dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Argentina di venerdì sera, dove Lionel Messi si è fatto valere ancora una volta per trascinare gli argentini con un gol solitario alla fine del secondo ...

Le probabili formazioni di(4 - 4 - 2): Galindez; Torres, Arboleda, Pacho, Hurtado; Cifuentes, Gruezo, Caicedo, Estupinan; Rodriguez, Valencia.(4 - 3 - 3): Rochet; ...Non è il primo golpe che si era consumato in America Latina: Brasile 1964, Argentina 1966, Perù 1968,1972 e1973, seguito poi dalla dittatura del generale Videla in Argentina nel ...... Bolivia - Argentina , 12 settembre ore 22:00, 12 settembre ore 23:00 Venezuela - Paraguay , 13 settembre ore 00:00 Cile - Colombia , 13 settembre ore 02:30 Perù - Brasile , 13 ...

Ecuador-Uruguay (martedì 12 settembre 2023 ore 23:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Ecuador-Uruguay è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni ...Nahitan Nandez, giocatore di Cagliari ed Uruguay, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della sfida contro l’Ecuador Quest’oggi il centrocampista del Cagliari e dell’Uruguay Nahitan Nández ha ril ...