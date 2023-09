Ecuador | rissa furibonda tra arbitro e giocatore

Durante una partita di calcio inè esplosa una lite senza freni tra l'arbitro e un giocatore. Le immagini sono diventate virali sui socialLa gara gli sfugge via ogni volta che i colombiani decidono di metterla in. Cartellini ... Cortes (Colombia) e Cuero () a quota 4. La strada dell'italiano verso la consacrazione a Re dei ...... poi dalla partenza di Gilardino e infine dalla clamorosatra Delio Rossi e Ljajic. Dopo quel ... Dalla Serie B all', il ritorno in Italia e il ritiro di Rubén Olivera. Reduce dai migliori ...

Ecuador, carceri in mano alle gang. La battaglia delle madri per sapere dei figli: “Ci hanno riso in faccia” la Repubblica