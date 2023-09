“Ecco perché Battisti non era di destra” | l’ossessione comica di Repubblica per le idee del cantautore

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 sett – “non era die vi spieghiamo“. È un disco rotto questa sinistra giornalistica, e diciamolo, i collleghi disono quelli più in vista. “non era di”: i redattori dinon ci dormono la notte Non riescono a prendere sonno, i succitati colleghi. Lucio“di” non si può sentire, non si può neanche immaginare, anzi è meglio non pensarci proprio, che poi vengono gli incubi e c’è l’uomo nero nella stanza da letto a turbare il meritato riposo. Un argomento che avevamo già trattato in passato, esprimendo tutto meno che certezze, anchedi sicurezze non ce ne sono, dal momento che il ...