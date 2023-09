Eboli | perseguita l’ex compagna e ignora il divieto di avvicinamento | arrestato

(Di lunedì 11 settembre 2023) In data 8 settembre, ad, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un 66enne per atti persecutori nei confronti del. Secondo l’ipotesi accusatoria l’uomo, già sottoposto alla misura cautelare deldialla persona offesa a seguito della denuncia fatta dal, ha violato le prescrizioni impostegli dal Tribunale di Salerno continuando ad assumere atteggiamenti persecutori nei confronti della donna appostandosi sotto la propria abitazione e seguendola sul posto di lavoro e rivolgendosi a lei con termini offensivi. Segui ZON.IT su ...

Eboli, perseguita la ex compagna: in manette 66enne la Città di Salerno

