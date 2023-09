EA Sports FC 24 | I Rating dei Calciatori del Napoli Svelati | Osimhen e Kvaratskhelia in Ascesa

(Di lunedì 11 settembre 2023) I nuovideidelin EAFC 24. Victore Khvichaguidano la squadra con punteggi impressionanti. Esport. L’attesa per il lancio di EAFC 24 è palpabile, e i fan sono ansiosi di scoprire come i loropreferiti saranno valutati nel gioco. Dopo la divulgazione deidella Juventus, è ora il turno del, la squadra campione d’Italia in carica, di essere sotto i riflettori. Ideidelin EAFC 24 Victor– 88 Khvicha– 86 Giovanni Di Lorenzo – 85 Stanislav Lobotka – 84 André-Frank Zambo ...

SSC Napoli in EAFC 24 Andiamo a svelare ratings e overall della rosa della SSC Napoli in EAFC 24 con Victor Osimhen che rappresenta il giocatore più forte e pericoloso: overall

Andiamo alla scoperta dei rating dei calciatori del Milan in EA Sports FC 24 e analizziamo come sono cambiati da FIFA 23.A poche settimane dal lancio di EA Sports FC 24, in rete sono apparsi i rating dei principali calciatori: vediamo il valore della rosa del Napoli.