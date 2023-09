“È tornata” UeD | Pinuccia irrompe in studio ma si scopre subito il motivo | che delusione

(Di lunedì 11 settembre 2023) Prima puntata effervescente quella di Uomini e Donne, che ha visto anche il ritorno di. Mac’è stata ancheda parte del pubblico, visto che si è scoperto ilper il quale ha fatto irruzione nellodi Maria De Filippi. C’è stato un momento sicuramente lieto, ma anche un po’ di tristezza quando i telespettatori hanno capito cosa fosse poi successo. Un avvenimento che è stato ovviamente ripreso e pubblicato in rete. A Uomini e Donne non c’è stato solo il ritorno a bomba di, ma anche l’arrivo di una nuova dama di nome Carmela, che ha già fatto parlare di sé: ““Sento troppo freddo qua, ho la cervicale. Anche con la giacca mi viene uguale. Se posso levarmi da qui è meglio”. Lei si è lamentata dell’aria condizionata, che le stava arrecando dei ...

A un certo punto, De Filippi nella prima puntata diha fatto notare l'assenza di Gemma Galgani ... Ebbene la dama di Vigevano èper cantare la sua canzone , uscita questa estate. I presenti ...'Una coppia davvero solida' , si legge tra le nuove anticipazioni di. Andando avanti con le notizie sul Trono Over, Gemma èal centro studio dopo quanto accaduto nella registrazione di ...L'opinionista ècarica in studio e, anche in questi mesi, di sicuro darà filo da torcere al cavaliere, con cui ha già avuto diversi scontri, anche molto accesi . Tenendo conto delle ...

Uomini e Donne anticipazioni, è tornata Barbara De Santi Napolike.it

La voglia di tornare in campo è tanta per l’Use Rosa che dopo una settimana di duro lavoro nel corso della preparazione fisica, ora si prepara per affrontare la prima amichevole della nuova stagione ...Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti principali di "Uomini e Donne" (UeD) e noto per la sua lunga relazione con Ida Platano, sembra aver scomparso improvvisamente dalla scena dello show. Ecco tutt ...