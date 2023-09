È Sempre Mezzogiorno al via | Antonella Clerici arruola i telespettatori

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna oggi Èconalle 11.55 su Rai1. La nuova edizione, pur nella continuità con le precedenti, presenterà alcune novità. Innanzitutto, per la prima volta, il bosco disi apre al pubblico che diventa protagonista in studio. Saranno proprio io le telespettatrici a essere selezionati e invitati nella cucina di È! per proporre, descrivere e cucinare un piatto speciale legato a emozioni, situazioni vissute o momenti particolari: il sapore dei ricordi. E chissà che anchestessa non decida, a volte, di mettere le mani in pasta e insegnare le sue ricette preferite! Il cast di È ...