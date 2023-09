È morto Ian Wilmut | lo scienziato “papà” della pecora Dolly Aveva 79 anni | era malato di Parkinson

(Di lunedì 11 settembre 2023) Èall’età di 79Sir Ian, lobritco “padre”, il primo mammifero clonato. Ad annunciarne la scomparsa è stato il Roslin Institute, il centro di ricerca vicino a Edimburgo in cuiha lavorato per. L’embriologo dacombatteva contro il. Addio al “padre”: Ianguidò il teamclonazione La fama mondiale diè indissolubilmente legata a, probabilmente lapiù famosastoria. Fu lui a guidare il team che, ormai più ...

Lo scienziatoWilmut ènella giornata di domenica 10 settembre all'età di 79 anni. Nel 2018 aveva annunciato di avere il morbo di Parkinson e, come ricorda il New York Times , avrebbe ...Wilmut , il biologo a capo del gruppo di ricerca che lavorò alla clonazione della pecora Dolly . Wilmut,il 10 settembre all'età di 79 anni, soffriva di Parkinson almeno dal 2018, ...Lutto nel mondo della musica. E', infatti, Ivan Stortini, in arte Pusha, rapper romano di quasi 50 anni. Nell'ambiente era conosciuto anche sotto l'akaSolo. Stortini era entrato a far parte del gruppo Flaminio Maphia nel ...

Ian Wilmut, il “papà” della pecora Dolly, è morto WIRED Italia

Nel 1996 riuscì nell’impresa ritenuta impossibile che ha aperto nuove vie nella medicina rigenerativa. Il nome scelto in onore della cantante Dolly Parton ...Il cantautore era entrato nel ’95, ma tre anni dopo era uscito. Conosciuto anche come Ian Solo. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 50 anni. I primi a mandare messaggi di cordoglio sono stati ...