“È la più grande crisi reputazionale che sta affrontando il calcio spagnolo”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 11 settembre 2023) Giorni caldissimi per il! 09/09/2023 Il 10/09/2023 alle 10:38CEST Il presidente dell’associazione padronale ha attaccato ancora una volta Rubiales durante un congresso svoltosi in Portogallo Ha anche difeso le innovazioni implementate nelle trasmissioni televisive delle partite della Liga. Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha partecipato alla seconda edizione del ‘Thinking Football Summit’, un evento organizzato dalla Lega portoghese, dove ha fatto il punto sull’attualità calcistica e sullo stato del, in seguito al “caso” Rubiales’. Secondo lui la situazione delnon è facile e stala “piùdi reputazione”, ricordando che prima gli ...