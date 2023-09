È corsa ai vaccini Il consiglio dei medici | Meglio quelli nuovi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 settembre 2023) Scattano i test salivari per chi va in ospedale e presenta sintomi da raffreddamento. È quanto stabilito dalla nuova circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore della Prevenzione, Francesco Vaia. Per i pazienti che in pronto soccorso non presentano sintomi compatibili con il Covid-19, invece, non è indicata l'esecuzione del test. Il provvedimento è stato preso perché sono in aumento i contagi nel nostro Paese: nell'ultima settimana si sono registrati 21.309 casi, in crescita del 44% rispetto ai 14.863 della settimana precedente. Come riporta l'articolo di Repubblica, sono circa 20 milioni gli italiani che hanno diritto alla vaccinazione anti Covid perché rientrano nelle categorie a rischio. I, tuttavia, consigliano di aspettare i. Anche se la diffusione del virus sta crescendo, la ...