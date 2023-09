Dumfries ci ha preso gusto | anche in Irlanda-Olanda è fulcro

(Di lunedì 11 settembre 2023) Denzelinè risultato decisivo. Ma oltre a incidere sul risultato l’esterno dell’Inter è statoal centro della manovra. ANCORA UOMO CHIAVE – Continua il momento magico di Denzel. Dopo l’ottimo avvio con l’Inter, l’esterno ha fatto un ulteriore passo avanti con la maglia della sua nazionale. Ha cominciato con la Grecia, risultando non solo un fattore in fase offensiva maun motore assoluto della manovra. E con l’ha proseguito sulla stessa lunghezza d’onda. FASCIA D’ATTACCO –nella seconda partita con l’è partito ancora da titolare come esterno destro nel 3-4-3 di Koeman. Un modulo sbilanciato sulle fasce, con una più di impostazione (la sinistra, ...

Tenendo conto che il posto del croato è statoda un incursore puro come Frattesi, l'Inter ...zona del campo finora come lato debole in cui esaltare gli inserimenti e le doti fisiche di, ......torniamo per il secondo tempo 47' gioco fermo per un colpoda Barella, pestone di Arthur che era in ritardo nell'intervento 46' bell'azione dei nerazzurri da sinistra verso destra con...Buona l'intesa con Thuram, che in Sardegna ha servito al'assist decisivo ma anche gli ... Contro la Fiorentina, tuttavia, il posto del centrocampista armeno verràda Frattesi . Davanti ...

Inter, Dumfries già in forma derby: quattro assist e rigore procurato con l'Olanda - Sportmediaset Sport Mediaset

Borsino nerazzurro verso sabato: Lautaro può riposare, mentre Asllani e Cuadrado non preoccupano. Il caso Sanchez ...Denzel Dumfries e Marcus Thuram tengono alto il vessillo nerazzurro con le loro nazionali: il report degli impegni interisti ...