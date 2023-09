“Due tumori…” Raimondo Todaro choc | l’annuncio da brividi | l’intervento d’urgenza e le sue condizioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 settembre 2023), la rivelazione. Anche il ballerino professionista ospite del talk di Silvia Toffanin nello studio televisivo di Verissimo. Davanti alle telecamere della trasmissione, gli ospiti vip hanno ricominciato ad alternarsi per vivere l’emozione di rivelarsi al pubblico italiano come mai accaduto. Lunghe carriere che si alternano a momenti di vita privata non sempre rose e fiori: ancheper la prima volta ha voluto riavvolgere il nastro e raccontarsi senza alcun filtro.racconta del periodo di malattia. Anche i vip come tutti affrontano piccole o grandi battaglie quotidiane. E lo sa bene il ballerino che ha dovuto fare i conti con la grave malattia: il racconto diha commosso il pubblico e la ...