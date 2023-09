Drew McIntyre | “Sono un lupo solitario | non ho interessi ad entrare in nessuna stable”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 settembre 2023)è una delle Superstar WWE più affermate dell’ultimo decennio, avendo vinto due volte il WWE Championship. È tornato on-screen come regular e da tempo è concentrato su una carriera in singolo.è riapparso a Money In the Bank e ha partecipato a un match con Gunther a SummerSlam, dove ha perso nonostante i suoi sforzi. Parlando a Sportskeeda Wrestling, allo scozzese è stato chiesto se fosse interessato a far parte di una. Le sue parole “Non so, misempre sentito più un, e ho notato che molte persone hanno formato delle fazioni e le hanno usate a loro vantaggio, come la Bloodline. C’è un motivo per cui non ho abbracciato Jey Uso quando si è presentato a Monday Night Raw, perché mi ha preso ...