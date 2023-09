Dove si gioca Italia-Ucraina? Scelto uno stadio storico per le qualificazioni agli Europei 2024 | gli ultimi precedenti

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopodomani l’di Luciano Spalletti siuna grossa fetta di qualificazione a Euro: con il pareggio rimediato in Macedonia per 1-1, gli azzurri dovranno superare l’per rimettersi pienamente in corsa nel cammino verso la Germania, considerando che con un successo la squadra tricolore andrebbe ad appaiare i gialloblu al secondo posto del girone C a quota sette punti. Per l’importanza di questa sfida, è stata scelta una location storica:si disputerà infatti al San Siro di Milano, l’impianto calcistico più capiente del nostro paese e uno dei teatri a livello mondiale di questo sport. Una folla azzurra sarà a sostegno della squadra del tecnico toscano, il quale per la prima volta guiderà l’davanti al proprio pubblico dopo ...