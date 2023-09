Dottrina Mitterrand | la famiglia di Michele Granato ucciso dalle Br ricorre alla Cedu

(Di lunedì 11 settembre 2023) È stato presentato da parte dei familiari di, l’agente di poliziaBrigate Rosse il 9 novembre del 1979 a Roma, un ricorsoCorte Europea dei Diritti dell’Uomo. Una iniziativa, promossa dall’avvocato Walter Biscotti, legatasentenza del 28 marzo con cui la Corte di Cassazione francese ha reso definitivo il diniegorichiesta di estradizione presentata dallo Stato italiano, nei confronti dei 10 terroristi italiani, riparati e impuniti in Francia grazieMitterand. Il ricorso sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa fissata per il 13 settembre alle ore 11 nella sede dell’associazione della Stampa Estera a Roma. L’omicidio di...

