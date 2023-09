(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. - (Adnkronos) - "Il Tribunale Nazionale Antiin accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Anti, ha provveduto a sospendere in vial'atleta: Paul Labile(Figc) per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metaboliti del testosterone di origine non endogena (I risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l'origine esogena dei metaboliti)". Lo comunica il Tribunale Nazionale Anti. Il controllo è stato disposto da Nado-Italia.

...per primo Ecco cosa dice il regolamento del Coni sulle controanalisi dopo una positività al: ...dall'attività agonistica al competente Organismo giudicante federale della FSN/DSA o alper ......per primo Ecco cosa dice il regolamento del Coni sulle controanalisi dopo una positività al: ...dall'attività agonistica al competente Organismo giudicante federale della FSN/DSA o alper ...

Ultimo'ora: Doping: Tna, Pogba sospeso in via cautelare La Svolta

Roma, 11 set. - (Adnkronos) - "Il Tribunale Nazionale Antidoping in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta: Paul ...Brutte notizie per la Juventus. Il centrocampista francese Paul Pogba è risultato positivo al doping: nelle sue urine sarebbero state trovate tracce di testosterone.