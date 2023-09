Doping | Pogba positivo al testosterone

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il centrocampista della Juventus Paulsarebbe risultatoalin un controllo antieffettuato dopo la partita tra Udinese e Juventus, prima giornata di Serie A. Lo si apprende da ambienti sportivi. Nella vittoria per 3-0era rimasto in panchina dal primo all’ultimo minuto del match. Nei mesi scorsi il centrocampista francese aveva pensato di smettere. A renderlo noto era stato lui stesso un’intervista rilasciata ad Al Jazeera: “Voglio far rimangiare a tutti le loro parole e dimostrare che non sono debole – ha detto commentando le critiche ricevute -. Possono parlare male di me, ma io non mi arrenderò mai”.

