Doping | Paul Pogba positivo al testosterone | sospeso Juventus in vendita Chiesti 1 | 5 miliardi Exor smentisce

Pogba rischia 4 anni di squalifica pere la sua carriera è fortemente a rischio, visto che ha già compiuto 30 anni e da quasi due stagioni è alle prese con una serie di infortuni che l'...TORINO -Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando la Juventus ha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese. Lo apprende l'...Una notizia sconcertante sta scuotendo il mondo del calcio in questa mattina di lunedì.Pogba, centrocampista stella della Juventus, è risultato positivo al. Le tracce rilevate sono di testosterone, un ormone strettamente monitorato nelle competizioni sportive per le sue ...

Paul Pogba positivo al doping: testosterone Corriere della Sera

Brutte notizie per la Juventus. Il centrocampista francese Paul Pogba è risultato positivo al doping: nelle sue urine sarebbero state trovate tracce di testosterone.Torino – Nuova tegola per Paul Pogba, che pare non riuscire a risollevare la testa da quando è tornato alla Juve. Il calciatore francese sarebbe infatti riusltato postivio ad un test antidoping ...