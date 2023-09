Doping | Juventus | ' Pogba positivo | società si riserva di valutare passaggi procedurali' **

(Di lunedì 11 settembre 2023) Torino, 11 set. - (Adnkronos) - "Football Club comunica che in data odierna il calciatore Paul Labileha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell'esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023. Lasidii prossimi". Così lain una nota sul proprio sito ufficiale in merito alla positività al testosterone del proprio centrocampista Paul

Pogba è stato trovato positivo aldopo l'Udinese . Laha preso posizione. Con un comunicato ufficiale il club bianconero non è entrata nel dettaglio della vicenda prendendo atto della sospensione in via cautelare del ......numero 10 della. Sulla vicenda si esprime anche Enrico Castellacci, ex medico dalla Nazionale. Il testosterone "non può essergli stato prescritto. Tutto quello che viene ritenuto...Noi abbiamo parlato di prospettiva di una vendita della. Sottolineiamo che gran parte ... Tutto quello che viene ritenutonon può essere assunto tranne in casi eccezionali. Non è un ...

Pogba positivo al doping: testosterone dopo Udinese-Juventus. Sospeso in via cautelare la Repubblica

Continua il periodo nerissimo di Paul Pogba. Il francese è risultato positivo al testosterone a un controllo doping dello scorso 20 agosto dopo Udinese-Juventus, gara in cui non era nemmeno sceso in c ...Paul Pogba. Il francese è risultato positivo al testosterone a un controllo doping dello scorso 20 agosto dopo Udinese-Juventus. Il centrocampista bianconero è stato sospeso in via cautelare dal Tribu ...