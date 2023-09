Don’t Forget The Lyrics riparte da Antonello Cuomo | sosia di Venditti

... tra cui 'Promised You a Miracle', 'Glittering Prize',"Someone Somewhere in Summertime", 'Waterfront',"Alive and Kicking", 'Sanctify Yourself' e 'YouAbout Me', è cresciuta di anno in ...Programma delle serate alla Arena 18 settembre LIVE - 23 settembre su RAI 1 Simple Minds con 'You (About Me)', Trevor Horn (The Buggles) con 'Video Killed The Radio Star', Paola & Chiara ...Stasera su Nove alle 20:25 tornathe Lyrics! , il programma condotto da Gabriele Corsi, giunto alla quarta stagione dopo l' enorme successo di ascolti e di critica della terza stagione, andrà in onda dal lunedì al ...

Gabriele Corsi torna con “Don’t Forget the Lyrics!” Tv Sorrisi e Canzoni