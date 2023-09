Donnarumma e l’ennesimo errore in nazionale | ecco cosa dovrebbe fare Spalletti

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 11 settembre 2023) Gianluigiè indiscutibilmente il miglior portiere italiano in circolazione ma gli errori recenti con la maglia dellahanno ridotto notevolmente il suo appeal. Con la casacca azzurra, il portiere del PSG sembra aver perso le sue sicurezze. Contro la Macedonia del Nord si è fatto sorprendere sul suo stesso palo sulla punizione, andata in rete, di Bardhi. Il 10 macedone ha notato il buco e non ci ha pensato due volte segnando un gol storico per la squadra di Skopje. Purtroppo pernon è il primo. Quello più grave, e che tutti purtroppo ricordiamo, è quello contro la stessa Macedonia per il match di play off per i Mondiali in Qatar 2022. In quell’occasione l’è sembrato ancor più appariscente di quello dello scorso venerdì. Trajkovski calciò un tiro senza ...