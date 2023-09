Donnarumma | clima ostile a Milanello | Nazionale | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Brutte sorprese aper Gigio. Ladi Luciano Spalletti, dopo il passo falso in casa della Macedonia del Nord, prepara la decisiva partita con l'Ucraina. Serve una vittoria, e basta. L'1-1 di sabato ha visto ancora una volta il portiere del Psg sul banco degli imputati, per il gol preso su punizione dal limite all'80', sul suo palo. Gli azzurri si sono allenati al centro sportivo del Milan, da cui Gigio è partito tra parecchi insulti e tanto imbarazzo nell'estate del 2021, subito dopo aver vinto da protagonista il campionato europeo a Wembley. Da allora, i tifosi rossoneri hanno guardato le gesta del loro ex baby capitano con acrimonia trasformata via via in ilarità, per le disavventure parigine che si sono sovrapposte al rendimento altissimo di Mike Maignan, il suo sostituto in maglia milanista. A Carnago, ...