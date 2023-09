Don Patriciello | “Terrore coi mitra | sfidano lo Stato”

Leggi su anteprima24

"Ci sono persone mascherate che arrivano in moto ad alta velocità con i kalashnikov sulle spalle e sparano all'impazzata. Il quartiere va nel, basta poco per morire colpito da un proiettile vagante. È pericoloso, qualcosa di inconcepibile. Le forze dell'ordine in questi giorni si stanno facendo in quattro, ma queste persone volano alla velocità della luce, avviene tutto in fretta e poi scappano via.La gente è nuovamente entrata nel, è la terza volta che accade un episodio simile da quando a Caivano è venuto il presidente del consiglio. Io leggo questa cosa come una sfida allo. Come se volessero dire che non hanno paura dello, questa è la chiave di lettura". Così don Maurizio, parroco di Caivano, su Rtl 102.5. "Da anni combatto contro ...