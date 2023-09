Don Patriciello | “Spari all’impazzata in strada a Caivano”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano.Sfrecciano per i viali sparando. È il terrore…”. Paura poco prima della scorsa mezzanotte nel Parco Verde di, in provincia di Napoli, per una stesa, un raid con colpi di arma da fuoco sparati: a denunciarla su Facebook è don Maurizio, parroco che da anni si batte contro la criminalità. “La domenica volge a termine – scrive don Maurizio – manca poco più di un’ora alla mezzanotte. Per la gente della mia parrocchia non c’è pace. In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all’ impazzata. È il terrore. Le ‘stese’ fanno paura. Può morire chiunque. Signore, aiutaci. E voi tutti ...

8.20 Caivano,spari nella notte per le strade Stesa nella notte al Parco Verde di Caivano. Lo denuncia sui social, il parroco che da anni si batte contro la criminalità. "In sella alle moto,sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Sfrecciano per i viali sparando all'impazzata. E' il terrore. ...Leggi Anche Caivano, la mamma della 12enne stuprata: 'Ci stanno minacciando' - Meloni: 'Le minacce non ci fermano, noi al fianco dei cittadini' Il post di'La domenica volge a termine ...E' quanto si legge in un post su Facebook di padre Maurizio

Caivano, don Patriciello: nella notte spari all'impazzata in strada TGCOM

"In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all'impazzata. È il terrore...". (ANSA) ...Paura poco prima della scorsa mezzanotte nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, per una stesa, un raid con colpi di arma da fuoco sparati all'impazzata: a denunciarla su Facebook è don ...