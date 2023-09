Domenico De Masi non si lasciava intrappolare nei ruoli e nelle forme | è stato un mentore e un amico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023)Deun, un, un compagno di viaggio. La nostra conoscenza e il nostro rapporto inizia con la ricerca Cultura 2030 coordinata da lui per il M5S, voluta da Beppe Grillo e condotta dal sottoscritto per il M5S. La sua forza, il suo entusiasmo, la sua allegria era contagiosa. Spronava ognuno di noi a dare il massimo, a puntare in alto, non dal punto di vista individuale ma collettivo.è la persona che mi ha spinto a continuare a scrivere. Lesse il mio primo libro “Educazione Diffusa. Per Salvare il mondo e i bambini” e ogni volta che mi incontrava mi diceva che avevo delle potenzialità, che dovevo continuare a scrivere, ad approfondire, a dedicarmi alla conoscenza. Osservava come nella scuola nessuno avesse mai osato in politica promuovere nuovi ...