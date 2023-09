Domenico De Masi | aperta a Roma la camera ardente

(Di lunedì 11 settembre 2023) È stataladiDe, il sociologo dei lavoratori, scomparso due giorni fa. Direttore della Scuola del Fatto Quotidiano e professore emerito di Sociologia del lavoro a La Sapienza di, Deaveva 85 anni. Si è spento il 9 settembre scorso a causa di una improvvisa e micidiale malattia. Al sociologo è stato dedicato un momento di ricordo sul palco della Festa del Fatto. Per dare l’ultimo saluto a Deè statalanella sala del Tempio di Adriano, che era affollata da familiari, amici e conoscenti e intellettuali. C’è chi lo stimava per il suo impegno universitario e chi per il suo impegno politico. Tra i presenti c’è ...

DeDe(Mimmo per tutti) ci ha lasciato e con lui va via un'intelligenza curiosa ed irriverente che ha innovato il campo della sociologia affrontando in modo originale temi correnti ... ...... ma anche semplici estimatori, ammiratori e studenti si stanno radunando all'interno del Tempio di Adriano, alle spalle del Pantheon, a Roma, per dare l'ultimo saluto al sociologoDe, ...L'11 settembre 2023 alle ore 12 al tempio di Adriano in piazza di Pietra a Roma i funerali del sociologoDe, morto il 9 settembre all'età di 85 anni. Studioso, ricercatore e consulente, professore emerito di Sociologia del lavoro dell'Università Sapienza di Roma. Autore di oltre trenta ...

È morto Domenico De Masi, il noto sociologo aveva 85 anni La7

Susi del Santo, la moglie di Domenico De Masi, durante la cerimonia laica, ha dichiarato: "Voglio ringraziare tutta la redazione de Il Fatto Quotidiano. Mimmo mi diceva: 'Non mi pare vero, ho ...Con la scomparsa di un intellettuale genuino e brillante come Domenico De Masi , si avverte un senso di grave perdita. La sua capacità analitica, il suo approccio scherzoso ai temi e la sua genuina ...