Djokovic vince US Open | Bertolucci | “Top per altri 2 anni”

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – Novakpuò continuare are ancora. Il trionfo all'US2023, con la conquista del 24esimo titolo dello Slam, non è l'ultimo acuto del 36enne fuoriclasse serbo. Ne è convinto Paolo, ex giocatore e capitano di Coppa Davis azzurro, che analizza il rendimento del fenomeno di Belgrado, vittorioso nella finale di New York contro il russo Daniil Medvedev. "ha dimostrato una forza fisica e mentale mostruosa, è uscito vincitore da un match estremamente duro. Ha saputo soffrire nei momenti difficili, è stato sempre presente con la testa nel match, ha giocato tatticamente benissimo, non ha mai mollato nei momenti complicati del secondo set ed è riuscito a prevalere ancora una volta", diceall'Adnkronos. "La cosa stupefacente è che ...