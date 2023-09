Djokovic vince l' Us Open e si porta a 24 titoli dello Slam | mai nessuno ha fatto meglio 

(Di lunedì 11 settembre 2023) AGI - Novakaggiunge un altro tassello alla sua leggendaria carriera. Con il quarto Usconquistato sul cemento velocestadio Arthur Ashe di New York il tennista serbo, numero uno della classifica Atp, sia 24in bacheca su 36 finali disputate. Maihameglio. Il nuovo successo non chiuderà certo la disputa su chi sia il migliore tra i Big Three - il club esclusivo composto con i rivali storici Rafa Nadal e Roger Federer - ma di certo distanzia il tennista di Belgrado nello speciale palmares dal collega maiorchino fermo a 22(quest'anno è stato ai box per infortunio, il prossimo sarà l'ultimo) e dalla leggenda Svizzera, che si è ritirata lo scorso anno con ...

La7.it - Novakha sconfitto Daniil Medvedev in due set vincendo il suo quarto US Open e raggiungendo il record di 24 titoli del Grande Slam in singolo, vendicando la sua sconfitta contro il ...Novakl'US Open 2023. Il 36enne serbo, testa di serie numero 2, batte in finale il russo Daniil Medvedev, numero 3 del tabellone del singolare maschile, per 6 - 3, 7 - 6 (7 - 5), 6 - 3 in ......l'ultima voltatorna re a New York, battendo in finale Daniil Medvedev con lo score di 6 - 3, 7 - 6, 6 - 3 in 3 ore e 17 minuti di gioco. Una partita di altissimo livello di Nole che...

Djokovic torna Re: Medvedev ko, è il 24° Slam Sky Sport

AGI - Novak Djokovic aggiunge un altro tassello alla sua leggendaria carriera. Con il quarto Us Open conquistato sul cemento veloce dello stadio Arthur Ashe di New York il tennista serbo, numero uno ...Novak Djokovic vince l'US Open 2023. Il 36enne serbo, testa di serie numero 2, batte in finale il russo Daniil Medvedev, numero 3 del tabellone del singolare m ...