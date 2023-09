Djokovic vince l' Us Open e si porta a 24 titoli dello Slam | mai nessuno ha fatto meglio 

(Di lunedì 11 settembre 2023) AGI - Novakaggiunge un altro tassello alla sua leggendaria carriera. Con il quarto Usconquistato sul cemento velocestadio Arthur Ashe di New York il tennista serbo, numero uno della classifica Atp, sia 24in bacheca su 36 finali disputate. Maihameglio. Il nuovo successo non chiuderà certo la disputa su chi sia il migliore tra i Big Three - il club esclusivo composto con i rivali storici Rafa Nadal e Roger Federer - ma di certo distanzia il tennista di Belgrado nello speciale palmares dal collega maiorchino fermo a 22(quest'anno è stato ai box per infortunio, il prossimo sarà l'ultimo) e dalla leggenda Svizzera, che si è ritirata lo scorso anno con ...

Così Goran Ivanisevic si è espresso sul 24° titolo Slam di Novak. D: Prima di tutto, ti ... Se ne25, si chiederà il perché non provarne a vincere 26. Vuole sempre qualcosa di più. Si sta ...ha dimostrato una forza fisica e mentale mostruosa, è uscito vincitore da un match estremamente duro. Ha saputo soffrire nei momenti difficili, è stato sempre presente con la testa nel ...

Conquistati i 24 Slam e distanziati Federer e Nadal, Djokovic non ha intenzione di fermarsi. Spiega Ivanisevic, suo coach: «Vuole arrivare fino all’Olimpiade». Quella di Parigi «No, quella di Los Ang ...Il direttore Ubaldo Scanagatta commenta la finale di singolare maschile vinta dal serbo in tre set sul russo. Novak Djokovic scrive un altro capitolo di storia del tennis vincendo il suo quarto US ...