Djokovic sempre più nella storia | Nole trionfa agli US Open ed eguaglia un record

(Di lunedì 11 settembre 2023) Novakconquista il suo quarto USin carriera. Nello Slam americano il serbo ha battuto in tre set il russo Medvedev. Novakcontinua a scrivere ladel tennis moderno ed è ad un passo da unnon facile da superare. Il serbo, infatti, a distanza di cinque anni ritorna a vincereUSandando a conquistare il suo 24esimo Slam in carriera. Un successo che lo porta ad eguare il primato di Margaret Court. Novakha vinto gli US– Notizie.com – © AnsaA New Yorkconferma di essere più forte superando Medvedev in tre set (6-3 7-6 6-3). Una partita che si è conclusa in poco più di tre ore con il russo che ha avuto le sue chance, ma nei momenti ...

ha spiegato. "Mi ha aiutato in momenti di difficoltà. Con la sua scomparsa ho perso un ... dove ha vinto già 10 volte, il numero 1 al mondo potrà tentare di diventare il più grande di, ...Nel primo setha sbagliato pochissimo, mentre Medvedev - numero 3 del seeds e specialista del cemento - non è riuscito a trovarela sua efficace prima di servizio. Nel secondo set il ...nel corso di tutto il torneo aveva giocato giusto una manciata di serve and volley (sei). In finale sono stati ventidue, praticamentevincenti : la classe del campione, l'improvviso ...

Mai nessuno come lui nella storia del tennis. Novak Djokovic ha sconfitto Daniil Medvedev in tre set vincendo il suo quarto US Open e il record di 24 titoli del ...Djokovic ha staccato Nadal e Federer fermi rispettivamente ... Era una delle persone su cui facevo più affidamento… era sempre lì per un consiglio. Quello che è successo con la morte di lui e di sua ...