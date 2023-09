Djokovic sempre più nella storia | Medvedev ko | 24esimo slam e altro record

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il serbo liquida in tre set il russo, giustiziere di Alcaraz, faticando solamente nel secondo parziale: da oggi torna nuovamente numero 1 del ranking Doveva prendersi la rivincita e lo ha fatto. Novakliquida in tre set Daniilfinale degli Us Open e conquista il suonumero 24 in carriera, il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...decidono le partite quasi- rispetto ai suoi avversari - più lucido tatticamente e capace di alzare maggiormente il livello del suo tennis. Contro un grande avversario come Medvedev...Nel primo setha sbagliato pochissimo, mentre Medvedev - numero 3 del seeds e specialista del cemento - non è riuscito a trovarela sua efficace prima di servizio. Nel secondo set il ...Perera la trentaseiesima finale in prove del Grande Slam, la decima a New York, dove si ... E'più il tennista più vincente diin campo maschile " 24 titoli Slam per lui, 22 per ...

Mai nessuno come lui nella storia del tennis. Novak Djokovic ha sconfitto Daniil Medvedev in tre set vincendo il suo quarto US Open e il record di 24 titoli del Grande Slam in singolo, vendicando la..Una nuova impresa. Novak Djokovic ce l'ha fatta e ha conquistato il 24° Slam della carriera. Nella Finale degli US Open 2023, il serbo ha sconfitto il russo Daniil Medvedev (n.3 del mondo) con il punt ...