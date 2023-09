Djokovic re degli Us Open con dedica a Bryant | ' Mi ha aiutato'

(Di lunedì 11 settembre 2023) NEW YORK (Stati Uniti) - Novakè il reUsdi tennis. A due anni dalla sconfitta in finale che gli ha negato il Grande Slam, il campione serbo si prende la rivincita contro Daniil ...

NEW YORK (Stati Uniti) - Novakè il reUs Open di tennis. A due anni dalla sconfitta in finale che gli ha negato il Grande Slam, il campione serbo si prende la rivincita contro Daniil Medvedev , battendo in tre set ...È diventato così il più anziano campione maschile nella storiaUs Open di New York, eguagliando anche il record di Margaret Court per il maggior numero di vittorie del Grande Slam.è ...Quella sconfitta ti ha fornito ulteriori motivazioni": " No, direi di no, non mi faccio influenzare dalle opinionialtri. Il mio obiettivo è semplicemente quello di restare in forma , ...

Djokovic torna Re: Medvedev ko, è il 24° Slam Sky Sport

Mai nessuno come lui nella storia del tennis. Novak Djokovic ha sconfitto Daniil Medvedev in tre set vincendo il suo quarto US Open e il record di 24 titoli del ...Ha vendicando la sua sconfitta contro il russo nella finale di due anni fa. Alla fine della partita ha indossato una maglia in omaggio di Kobe Bryant: «È stato un mio grande amico oltre che un esempio ...