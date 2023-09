Djokovic raggiunge quota 24 Slam e fa una dedica all’amico Kobe Bryant

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nella notte la vittoria degli US Open Novakdimostra, se ce ne fosse bisogno, di essere ancora una volta il più forte. Forse, non il più amato rispetto soprattutto ai colleghi Nadal e Federer, ma quello che sta vincendo di più. Nella notte italiana, il serbo e numero uno al Mondo, ha conquistato il suo quarto US Open e il suo 24 titolo dello. In finale, in un remake dell’ultimo atto nel 2021, vince contro il russo Daniil Medvedev che all’epoca lo aveva battuto, “rovinando” il sogno Grandesi è imposto in tre set combattuti e di alto livello con il punteggio di 6 – 3, 7 – 6, 6 – 3. A fina match, dopo aver abbracciato i propri cari, laal compianto. 24 sono i titolidicome ...

1 della classifica mondiale, il qualeMargaret Court Smith nel numero di titoli dello ... perché nonostante il livello altissimo espresso dain questa finale, era quasi riuscito a ...Lo ha detto Novakdopo la vittoria per 6 - 3 6 - 2 7 - 6 in due ore e 41 minuti di gioco contro Ben Shelton. Per la decima volta in carriera il serbola finale a New York e per la ......chein carriera in un torneo del Grande Slam, per la terza volta agli Us Open, dove due anni fa ha ottenuto l'unico successo in carriera in uno Slam avendo la meglio proprio contro

US Open: Djokovic supera Medvedev in tre set. È il 24° titolo Slam, raggiunta Court Smith Ubitennis

La sfortuna di chiamarsi Daniil Medvedev. Il russo negli ultimi anni si è dimostrato uno dei tennisti più forti e vincenti del circuito: 20 titoli in carriera, uno slam vinto e cinque finali raggiunte ...Novak Djokovic ha vinto gli US Open 2023 grazie al successo in finale contro il russo Daniil Medvedev, battuto in tre set.