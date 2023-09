Djokovic | ' Mai avrei pensato di vincere 24 Slam'

"Sin da bambino volevo diventare il più forte, ma non avreipensato di vincere 24 Slam". Queste le parole di Novakdopo il successo agli Us Open 2023 , il suo 24esimo Slam. "La mia famiglia ha fatto tanti sacrifici per me e questo mi carica molto. ..."Sin da bambino volevo diventare il più forte, ma non avreipensato di vincere 24 Slam". Queste le parole di Novakdopo il successo agli Us Open 2023, il suo 24esimo Slam. "La mia famiglia ha fatto tanti sacrifici per me e questo mi carica molto. ...Di contro, per il tennista russo si tratta del punto più altotoccato in carriera, unico Slam ..."miracolo" stavolta non si è però verificato e sul gradino più alto del podio ci va ancora...

Tennis, US Open: Djokovic batte Medvedev e vince il suo 24esimo Slam Sky Tg24

Nella notte di New York, la città che non dorme mai, mentre Djokovic alzava la Coppa al cielo, e intascava l’ennesimo assegno, tutto il team, insieme alla famiglia, indossava la giacca con il numero ...Al termine dell’ennesimo trionfo in uno slam il fuoriclasse serbo ha anche parlato del suo futuro e dei prossimi obiettivi che ha nel mirino E’ chiaramente euforico Novak Djokovic dopo l ... numero 24 ...