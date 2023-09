Djokovic batte Medvedev e vince gli US Open

(Di lunedì 11 settembre 2023) su Tg. La7.it - Novakha sconfitto Daniilin due setndo il suo quarto USe raggiungendo il record di 24 titoli del Grande Slam in singolo, vendicando ...

Il 36enne serbotesta di serie numero 2,, dunque, in finale il russo. Ha vinto 6 - 3, 7 - 6, 6 - 3, diventando il più anziano campione maschile nella storia degli Us Open di New York ...Novakvince l'US Open 2023. Il 36enne serbo, testa di serie numero 2,in finale il russo Daniil Medvedev, numero 3 del tabellone del singolare maschile, per 6 - 3, 7 - 6 (7 - 5), 6 - 3 in ...... ma è stato troppo passivo, poco incisivo al servizio, e in un paio di occasioni, nel settimo game del secondo set e poi sul set point guadagnato da Daniil sul 6 - 5,ha estratto dal suo ...

US Open 2023, Djokovic batte Medvedev in finale e vince il torneo: 24 titoli dello Slam Adnkronos

A due anni dalla sconfitta in finale che gli ha negato il Grande Slam, Novak Djokovic si prende la rivincita contro Daniil Medvedev battendo in tre set il ...Novak Djokovic ha riscritto la storia del tennis agli US Open. Grazie alla vittoria in finale su Medvedev a Flushing Meadows, il tennista serbo ha vinto il suo 24° Slam. Al momento della celebrazione ...