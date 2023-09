DIRETTA Ucraina | Mosca rivendica vittoria partito Putin in territori annessi

(Di lunedì 11 settembre 2023), tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato al giorno numero 565 di conflitto(Ansa Foto) Notizie.com565mo giorno di conflitto. Segui con noi tutti gli aggiornamenti, in tempo reale, di quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non., tutte le news in tempo reale(Ansa Foto) Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.

11 set 05:52 Blinken: Kiev disposta a negoziare se la Russia mostrerà interesse per la diplomazia Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha detto di essere convinto che l'sia pronta a negoziare con la Russia, se Mosca dimostrerà interesse per una soluzione diplomatica del conflitto in corso in Europa orientale. Intervistato dall'emittente televisiva 'Abc News', ......dei russi" Kim presto in Russia per parlare con Putin di armi Storie degli sbandati russi fatti prigionieri a Robotyne Dossier - Sentieri di guerra Le notizie indal conflitto- ...Così il capo dell'intelligence militare, Kyrylo Budanov, aggiungendo che la controffensiva delle Forze armate di Kiev continuerà durante l'inverno, anche se sarà più difficile avanzare. Le ...

Guerra Ucraina - Russia, le news del 10 settembre la Repubblica

Affari o motivi di famiglia, a bordo di minivan organizzati da agenzie online: «Giorni per attraversare i confini, i russi chiedono di sottoporsi alla macchina per la verità ...Questo fine settimana nelle zone occupate dell’Ucraina, ovvero Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia, si vota per rafforzare il potere di Mosca. Le urne sono già aperte e lo resteranno fino a domen ...