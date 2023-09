Dietro la lite tra Italia e la Ue su Ita c' è tanta burocrazia europea | ma non solo

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 settembre 2023) Non tira una bella aria tra Roma e Bruxelles. Come se non bastassero i tanti dossier aperti, ecco ora lo scontro nei cieli. Le nozze tra Ita Airways (ex Al) e la tedesca Lufthansa s’hanno da fare. Ma con calma, troppa per il governo Meloni. Cosa sta succedendo? Perché le autorizzazioni della Commissione(dovute perché è un’operazione che ha impatto sulla concorrenza) non arrivano? Giorgia Meloni (questa volta in sintonia con i suoi vicepremier Salvini e Tajani) ha chiamato in causa Bruxelles, e il commissariono Paolo Gentiloni. La premier ha fatto capire che c’è qualche sospetto sul perché il placet non arrivi, ritardando il decollo di un dossier che il governo considera strategico. La prima critica va alla commissaria alla Concorrenza, la danese Margrethe Vestager che, in corsa per la guida della Bei (Banca ...