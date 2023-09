Di Lorenzo ed un nuovo tatuaggio | tifosi incuriositi dal simbolo – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha recentemente deciso di arricchire il suo ‘repertorio’ di tatuaggi. Nonostante una prestazione non proprio da buttare durante la partita contro la Macedonia, durante la quale ha dimostrato di essere un giocatore di alto livello, Diè consapevole che ci sono sempre margini di miglioramento. La sua determinazione e dedizione al lavoro sul campo lo hanno portato a diventare uno dei giocatori più promettenti al mondo, un percorso iniziato ancor prima del suo debutto in Serie D. In un primo momento, si era ipotizzato che potesse persino indossare la fascia di capitano per la Nazionale Italiana, ma alla fine, l’allenatore Luciano Spalletti ha scelto Ciro Immobile, attualmente il giocatore con il maggior numero di presenze nella squadra nazionale. Nel frattempo, l’orgoglio di Castel...