Di Francesco | «Allenare il Frosinone è un piacere e un onore»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di questa sua nuova avventura in Serie A Eusebio Diè ripartito da una neopromossa. Ilsta facendo molto bene in questo inizio di campionato e il tecnico ha espresso la sua soddisfazione in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. LA CHIAMATA DI ANGELOZZI – «Mi ha chiamato per fare una chiacchierata, non ci ho pensato un attimo. Avevo in piedi qualche trattativa, una bella proposta dalla Cina.è stata la priorità, ho badato, come spesso ho fatto, più al lato umano che a quello economico. Mi sento nel posto giusto. Mi avevano fatto passare la voglia, ma non ho mai pensato di smettere». ANGELOZZI DICE CHE É SPRECATO PER IL– «Lo ringrazio. Essere qui è un ...