Deschamps | «Gli allenatori francesi non sono apprezzati Garcia è uno dei pochi all’estero» 

(Di lunedì 11 settembre 2023) Domani la Francia affronterà la Germania in amichevole. L’allenatore della Nazionale francese, Didier, ha parlato in conferenza stampa della partita. La Germania è fresca di esonero di Hansi Flick. Deshamps se ne dice dispiaciuto e fa anche un riferimento aipresenti sia in Ligue 1 che. Una delle eccezioni è Rudia Napoli. Che significato date a questa partita Germania-Francia?: «I calendarifatti così. Abbiamo avuto molte più amichevoli prima. E’ stato difficile trovare disponibilità per delle amichevoli. Avere questa prestigiosa partita contro la Germania dà più sapore. Ciò consente al pubblico, ai media, ai giocatori di avere un manifesto. È bello avere partite amichevoli con due ...

L'esterno sinistro dunque sta bene ed è aggregato alla squadra di, a testimonianza del fatto cheultimi due giorni di allenamenti saltati erano stati un semplice doppio turno di riposo ,...... il punto della situazioneIn questi giorni, come un vero e proprio bollettino di guerra, sono arrivatiaggiornamenti dalla Francia in merito agli allenamenti della squadra di. Theo ...Dopo la squalifica di Tomori,infortuni di Giroud, Theo hernandez e Maignan, si ferma anche il ... Se non una ' lieve distorsione alla caviglia ', come confermato dal ct francese Didiera ...

Infortunio Giroud, gioca il derby contro l'Inter Il francese torna in Italia Goal.com

Il centrocampista bianconero ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe trattando vari temi. Tra questi, il rinnovo con la Juve, l'Europeo e il Pallone d'Oro. Su Allegri che gli chiede più gol: ...Milan, importante step per il portierone rossonero il quale conquista la sua nazionale. Un giocatore che dovrà essere blindato per non rischiare problemi futuri ...