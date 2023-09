Derby Inter-Milan | Pioli lancia subito in campo i suoi nuovi leader

Paolo Rossi, attore e noto tifoso interista, ha parlato a Tuttosport deltrae Milan del prossimo weekend Paolo Rossi, attore e noto tifoso interista, ha parlato a Tuttosport deltrae Milan del prossimo weekend. Le sue dichiarazioni: MILAN - "...Da quel momento, il Milan americano ha deciso di proseguire da solo il percorso per il nuovo stadio, una decisione vissuta con fastidio dalla proprietà cinese dell'GHIACCIATO - In ...'Juventus e Milan sono favorite per lo scudetto'; secondo l'ex calciatore, dunque, l'è fuori da questa corsa nonostante quanto fatto vedere nelle prime giornate di campionato. Il, dopo la ...

Come si vince il derby: le carte dell'Inter e cosa temere del Milan e di sé L'Interista

Sono ore intense, pronte ad essere sfruttate nel migliore dei modi dai rispettivi allenatori. Inter-Milan si avvicina pronto a regalare spettacolo ma ...Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l’ex portiere Fernando Orsi ha parlato del derby di Milano tra Inter e Milan in programma dopo la sosta. Le sue parole. ORSI – «Questa è una partita che può es ...