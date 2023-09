Deltaplano va in fiamme | è strage | due persone decedute

Leggi su notizie

(Di lunedì 11 settembre 2023) Unè andato completamente incompiendo una vera e propria, due leche hanno perso la vita Un altro terribile incidente che si è verificato nel nostro Paese con un. Questa volta, però, padre e figlio hanno avuto una morte a dir poco orribile. Il loro mezzo ha preso fuoco dopo essersi andato a schiantare contro la terra. Il tutto è accaduto a Basilicanova (provincia di Parma). Secondo quanto riportato da alcune fonti locali pare che le vittime in questione siano un padre e suo figlio. Il tutto si è verificato nella serata di ieri, domenica 10 settembre, poco dopo le ore 20.innel Parmense, due morti (Ansa Foto) Notizie.comIl mezzo, una volta caduto in un campo, ha preso fuoco. Purtroppo per le due ...