Delrio Pd | ' Schlein deve porsi delle domande | non si può decidere a colpi di maggioranza'

La guida di Ellyscricchiola, all'interno del Pd. Dopo l'addio dei 31 esponenti liguri, tra le varie ali ... Intervistato da La Repubblica, l'ex ministro Grazianoha commentato la ...Nel taglio alto spazio alle parole del segretario del Pd('all'attacco: Autunno militante per Sanità, reddito e casa'). Nella stessa sezione spiccano le interviste a(': ......che sta sbagliando" Lo dice in un'intervista a Repubblica il senatore del Pd Graziano, ... Dunque, anche se l'ex ministro emiliano non ha votato per Elly, "credo che tutti dobbiamo ...

PD, DELRIO: SCHLEIN SI FACCIA AIUTARE

L'ala riformista del Partito democratico accusa la segretaria dem: "Deve interrogarsi sugli addii. Non si può guidare a colpi di maggioranza" ...Graziano Delrio a Elly Schlein: “Quando qualcuno se ne va bisogna sempre porsi delle domande, non rallegrarsi o pensare semplicemente che sta sbagliando".