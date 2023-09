Del Genio | “Il comunicato di ADL? si facciano i nomi”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 11 settembre 2023) Paolo Delsi esprime suldicon il termine “cazzate”, su Raspadori in Nazionale, e propone Elmas come sostituto di Politano. CALCIO NAPOLI NOTIZIE. Il giornalista Paolo Del, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto commentando vari temi di attualità in casa azzurra. In particolare Delsi è soffermato sul discussodi Aurelio De Laurentiis che ha utilizzato il termine “cazzate“, su Raspadori in Nazionale e su Elmas come possibile sostituto dell’infortunato Politano. Suldi, Deldichiara: “Il termine cazzate può scappare, l’importante per me è faree cog“. Mentre su Raspadori aggiunge: “Non capisco cosa ci vedeva ...