Decibel Open Air | tre arresti ed oltre 300 dosi di droga sequestrate

(Di lunedì 11 settembre 2023) E' il bilancio dei controlli effettuati in occasione del maxi evento che si è svolto in via Lucchese

E' il bilancio dei controlli effettuati in occasione del maxi evento che si è svolto in via LuccheseAveva 63 involucri confezionati di eroina, 18 di cocaina e 34 di ketamina. Un altro arresto anche ai giardini di via Lungo l'AffricoTanti gli artisti sul palco. Tra gli altri anche Lazza, rivelazione del Festival di Sanremo

Sesto Fiorentino (Firenze), 11 settembre 2023 - Tre arresti ed oltre 300 dosi di stupefacenti sequestrate. Il festival di musica elettronica che si è svolto in via Lucchese ha avuto risvolti pesanti ...Aveva 63 involucri confezionati di eroina, 18 di cocaina e 34 di ketamina. Un altro arresto anche ai giardini di via Lungo l’Affrico ...