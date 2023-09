Gli arancioni battuti 1 - 0 dalla rimaneggiata formazione locale: decide la rete di Marino al quarto d'ora. Prestazione ...Sante Alfonsi in panchina,alla guida della Civitanovese Civitanovese in maglia bianca, ospiti con la tradizionale divisa gialloblu. Negli ultimi giorni, dopo l'arrivo di Alfonsi, si sono rincorse voci di mercato, ...... Luciano Spalletti Ildi Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia, contro la Macedonia del Nord, è stato purtroppo visto in tv da più di sei milioni di spettatori. Calcio e Finanza ...

Debutto amaro: la Pistoiese resta a secco Fa festa il Ravenna, successo di misura LA NAZIONE

RAVENNA (3-4-2-1): Rossi; Spezzano, Esposito, Gobbo; Agnelli, Mancini, Campagna (14’ st Sare), Marino; Tirelli (21’ st Sabbatani), Nappello (45’ st Boccardi ...Due ingenuità puniscono oltremodo l’Arezzo nel debutto stagionale contro la Lazio in Coppa Italia sul campo di Castiglion Fibocchi. Le ragazze di Mike Eracleous sono state sconfitte di misura 2-1 dall ...