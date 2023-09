De Vrij in forma | Acerbi al rientro | Inzaghi | scelta da fare in Inter-Milan

(Di lunedì 11 settembre 2023)andrà in scena sabato alle 18. Uno dei dubbi dizione diriguarda la difesa: confermare De, innelle prime tre uscite stagionali, o affidarsi al rientrante? DUBBIO – L’sabato alle 18 sfiderà ilin quello che sarà, a tutti gli effetti, il primo big match stagionale per la squadra guidata da. Per la stracittadina uno dei dubbi dizione del tecnico riguarda il reparto difensivo: oltre al possibile ballottaggio Darmian-Pavard, gli occhi sono puntati sulladel centrale. Sì perché se ad inizio stagione le gerarchie sembravano già ben definite, contitolare e decome ...

... incapace di opporre qualsiasidi resistenza alla formazione nerazzurra. L'Inter domina sin ... De6.5: qualcuno lo voleva in partenza, invece il giocatore olandese dimostra di poter essere ...... ci vorrà ancora un po' di tempo, così come per Sanchez, nemmeno convocato visto lo stato di... a cominciare da un'Inter che schiererà un 3 - 5 - 2 con Sommer in porta, Darmian, Dee Bastoni ...... soprattutto è vulnerabile sulla destra, dove Dodò, decisamente fuori, non riesce a fermare ... Inter - Fiorentina 4 - 0 INTER (3 - 5 - 2): Sommer; Damian, De, Bastoni; Dumfries (23' st ...

Verso il Derby della Madonnina, Inzaghi ritrova gli olandesi numero-diez.com

OLANDA (3-4-2-1): Flekken; Geertruida, de Vrij, van Dijk; Dumfries ... L'esterno nerazzurro continua nel suo straripante momento di forma. Si procura il rigore del pareggio olandese, realizzato da ...Con Acerbi indisponibile per buona parte del precampionato e le prime tre uscite in A, de Vrij è tornato a brillare in difesa ...