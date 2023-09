De Masi | in centinaia al funerale laico al Tempio di Adriano

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 11 settembre 2023)di persone hanno riempito ildia Roma, dove alle 11 è stata aperta la camera ardente per dare l'ultimo saluto a Domenico De, il sociologo del lavoro, morto sabato scorso nella capitale all'età di 85 anni. A mezzogiorno è iniziata una cerimonia laica aperta dalla moglie di De, Susi Del Santo, che ha voluto ringraziare tutta la redazione de 'Il Fatto Quotidiano' per aver permesso a "Mimmo di realizzare un sogno all'età di 85 anni: creare una scuola per formare cittadini consapevoli". La vedova del professore emerito de La Sapienza ha ricordato anche la città di Ravello, "il suo luogo dell'anima", dove "ha scritto gran parte dei suoi libri, ha ottenuto la cittadinanza onoraria e per otto anni è stato anche presidente del Festival di Ravello"."Immagino Mimmo accolto in ...